ЄС втратить Угорщину та польські фермери проти України — ефір Новини.LIVE
18 грудня 2023 20:28
ЄС прощається з Угорщиною. Колаж: Новини.LIVE
Черговий гість ефіру Вечір.LIVE — дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко. Тема дискусії — втрата ЄС Угорщини, дії польських фермерів проти України та можливість нападу Путіна на Фінляндію.
Переглянути ефір можна о 20:20 за посиланням.
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Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:
- блокування Віктором Орбаном допомоги Україні та наслідки цього для Угорщини;
- "прослушка" в кабінеті Валерія Залужного;
- приєднання польських фермерів до страйку перевізників;
- погрози Фінляндії з боку Володимира Путіна.
Нагадаємо, що раніше радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, чому влада не хоче "реалістично" говорити з людьми про війну.
Водночас у ЄС визначили дату, коли обговорять виділення 50 млрд для України.
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