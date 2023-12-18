ЄС втратить Угорщину та польські фермери проти України — ефір Новини.LIVE

ЄС прощається з Угорщиною. Колаж: Новини.LIVE

Черговий гість ефіру Вечір.LIVE — дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко. Тема дискусії — втрата ЄС Угорщини, дії польських фермерів проти України та можливість нападу Путіна на Фінляндію.

Переглянути ефір можна о 20:20 за посиланням.

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Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

блокування Віктором Орбаном допомоги Україні та наслідки цього для Угорщини;

"прослушка" в кабінеті Валерія Залужного;

приєднання польських фермерів до страйку перевізників;

погрози Фінляндії з боку Володимира Путіна.

Нагадаємо, що раніше радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, чому влада не хоче "реалістично" говорити з людьми про війну.

Водночас у ЄС визначили дату, коли обговорять виділення 50 млрд для України.