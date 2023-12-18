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ЕС потеряет Венгрию и польские фермеры против Украины — эфир Новини.LIVE

18 декабря 2023 20:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ЕС потеряет Венгрию и польские фермеры против Украины — эфир Новини.LIVE
ЕС прощается с Венгрией. Коллаж: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Очередной гость эфира Вечір.LIVE — дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко. Тема дискуссии — потеря ЕС Венгрии, действия польских фермеров против Украины и возможность нападения Путина на Финляндию.

Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.

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Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

  • блокирование Виктором Орбаном помощи Украине и последствия для Венгрии;
  • "прослушка" в кабинете Валерия Залужного;
  • присоединение польских фермеров к забастовке перевозчиков;
  • угрозы Финляндии со стороны Владимира Путина.

Напомним, что ранее советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему власти не хотят "реалистично" говорить с людьми о войне.

В то же время, в ЕС определили дату, когда обсудят выделение 50 млрд для Украины.

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