ЕС потеряет Венгрию и польские фермеры против Украины — эфир Новини.LIVE

ЕС прощается с Венгрией. Коллаж: Новини.LIVE

Очередной гость эфира Вечір.LIVE — дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко. Тема дискуссии — потеря ЕС Венгрии, действия польских фермеров против Украины и возможность нападения Путина на Финляндию.

Посмотреть эфир можно в 20:20 по ссылке.

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Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

блокирование Виктором Орбаном помощи Украине и последствия для Венгрии;

"прослушка" в кабинете Валерия Залужного;

присоединение польских фермеров к забастовке перевозчиков;

угрозы Финляндии со стороны Владимира Путина.

Напомним, что ранее советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему власти не хотят "реалистично" говорить с людьми о войне.

В то же время, в ЕС определили дату, когда обсудят выделение 50 млрд для Украины.