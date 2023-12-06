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Єврокомісія направить чотири мільйони євро на медичну допомогу українським біженцям

6 грудня 2023 18:09
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Ілля Рябінін
редактор
Єврокомісія направить чотири мільйони євро на медичну допомогу українським біженцям
Відвідувачі у черзі на прийом в одну з лікарень Литви. Ілюстративне фото: Delfi / Andrius Ufartas
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Єврокомісії спрямують чотири мільйони євро в рамках спеціалізованої програми EU4Health. Вона передбачає покращення медичного обслуговування біженців з України.

Про це повідомляється на офіційному сайті установи.

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"Сьогодні започатковано проєкт на виділення чотирьох мільйонів євро за підтримки програми EU4Health, аби покращити доступ до системи охорони здоров’я для українських біженців та переміщених осіб, які скористалися тимчасовим захистом", — йдеться в повідомленні.

Таким чином програма діятиме у наступних країнах:

  • Болгарії; 
  • Чехії;
  • Естонії;
  • Угорщині;
  • Латвії;
  • Литві;
  • Молдові;
  • Польщі;
  • Румунії;
  • Словаччині.

Чинна програма розрахована на два роки. Вона проходитиме у співпраці з міжнародною організацією з міграції та ВООЗ. Планується підтримати національні системи охорони здоров’я в країнах, які приймають біженців з України, та надати їм можливість надавати їм якісну меддопомогу, в тому числі — вакцинацію.

Пріоритет програми включає залучення медперсоналу з-поміж осіб, які покинули Україну, до місцевих ринків праці, аби залучити їх до роботи в медзакладах країн перебування та підвищити ефективність медобслуговування наших громадян.

"Злочинна російська війна проти України триває, і майже 5 мільйонів біженців з України були зареєстровані для тимчасового захисту по усьому ЄС, та мають право на медичне обслуговування. Оскільки дедалі більше людей прибувають до ЄС, рятуючись від війни, ми маємо забезпечити спроможність системи охорони здоров’я в країнах ЄС та у найближчих до України країнах надавати медичну допомогу тим, хто її потребує", — зазначила Єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Урядовиця зауважила, що ініціатива несе чітке повідомлення: ЄС спільно з міжнародними партнерами, надалі підтримуватимуть Україну та українців стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що раніше у ЄС визначили дев'ять пріоритетів гарантій безпеки для України. Також Євросоюз продовжив дію деяких санкцій проти 67 фізичних та 20 юридичних осіб з Росії на три роки.

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