Еврокомиссия направит четыре миллиона евро на медицинскую помощь украинским беженцам
В Еврокомиссию направят четыре миллиона евро в рамках специализированной программы EU4Health. Она предполагает улучшение медицинского обслуживания беженцев из Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
ЕС улучшит медпомощь украинским беженцам
"Сегодня начат проект на выделение четырех миллионов евро при поддержке программы EU4Health, чтобы улучшить доступ к системе здравоохранения для украинских беженцев и перемещенных лиц, воспользовавшихся временной защитой", — говорится в сообщении.
Таким образом программа будет действовать в следующих странах:
- Болгарии;
- Чехии;
- Эстонии;
- Венгрии;
- Латвии;
- Литве;
- Молдавии;
- Польши;
- Румынии;
- Словакии.
Действующая программа рассчитана на два года. Она будет проходить в сотрудничестве с международной организацией по миграции и ВОЗ. Планируется поддержать национальные системы здравоохранения в странах, принимающих беженцев из Украины, и предоставить им возможность оказывать им качественную медпомощь, в том числе и вакцинацию.
Приоритет программы включает привлечение медперсонала среди лиц, покинувших Украину, на местные рынки труда, чтобы привлечь их к работе в медучреждениях стран пребывания и повысить эффективность медобслуживания наших граждан.
"Преступная российская война против Украины продолжается, и почти 5 миллионов беженцев из Украины были зарегистрированы для временной защиты по всему ЕС, и имеют право на медицинское обслуживание. Поскольку все больше людей прибывают в ЕС, спасаясь от войны, мы должны обеспечить возможность системы здравоохранения в странах ЕС и в ближайших к Украине странах оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается", — отметила Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.
Чиновница отметила, что инициатива несет четкое сообщение: ЕС совместно с международными партнерами, в дальнейшем будут поддерживать Украину и украинцев столько, сколько потребуется.
Напомним, ранее в ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины. Также Евросоюз продлил действие некоторых санкций против 67 физических и 20 юридических лиц из России на три года.
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