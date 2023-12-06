Еврокомиссия направит четыре миллиона евро на медицинскую помощь украинским беженцам

Посетители в очереди на прием в одну из больниц Литвы. Иллюстративное фото: Delfi/Andrius Ufartas

В Еврокомиссию направят четыре миллиона евро в рамках специализированной программы EU4Health. Она предполагает улучшение медицинского обслуживания беженцев из Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

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"Сегодня начат проект на выделение четырех миллионов евро при поддержке программы EU4Health, чтобы улучшить доступ к системе здравоохранения для украинских беженцев и перемещенных лиц, воспользовавшихся временной защитой", — говорится в сообщении.

Таким образом программа будет действовать в следующих странах:

Болгарии;

Чехии;

Эстонии;

Венгрии;

Латвии;

Литве;

Молдавии;

Польши;

Румынии;

Словакии.

Действующая программа рассчитана на два года. Она будет проходить в сотрудничестве с международной организацией по миграции и ВОЗ. Планируется поддержать национальные системы здравоохранения в странах, принимающих беженцев из Украины, и предоставить им возможность оказывать им качественную медпомощь, в том числе и вакцинацию.

Приоритет программы включает привлечение медперсонала среди лиц, покинувших Украину, на местные рынки труда, чтобы привлечь их к работе в медучреждениях стран пребывания и повысить эффективность медобслуживания наших граждан.

"Преступная российская война против Украины продолжается, и почти 5 миллионов беженцев из Украины были зарегистрированы для временной защиты по всему ЕС, и имеют право на медицинское обслуживание. Поскольку все больше людей прибывают в ЕС, спасаясь от войны, мы должны обеспечить возможность системы здравоохранения в странах ЕС и в ближайших к Украине странах оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается", — отметила Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Чиновница отметила, что инициатива несет четкое сообщение: ЕС совместно с международными партнерами, в дальнейшем будут поддерживать Украину и украинцев столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее в ЕС определили девять приоритетов гарантий безопасности для Украины. Также Евросоюз продлил действие некоторых санкций против 67 физических и 20 юридических лиц из России на три года.