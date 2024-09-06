Звільнення Кудрицького — які наслідки це може мати для України

Фахівці з енергетики. Фото: 4studio.com.ua

Україну можуть обмежити в імпорті електроенергії з Європи. Це може статися, якщо тиск на Укренерго при звільненні Володимира Кудрицького підтвердиться.

Про це повідомив голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства Олексій Оржель в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю, 6 вересня.

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Україну можуть обмежити в імпорті електроенергії з Європи

За словами Оржеля, Україна може зіткнутися з обмеженнями щодо імпорту електроенергії з Європи, якщо розслідування підтвердять наявність тиску на Укренерго при звільненні Кудрицького.

"Якщо тиск буде доведено, це стане порушенням правил корпоративного управління, що може вплинути на сертифікацію компанії та її участь у європейській мережі системних операторів", — зазначив голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Оржель підкреслив, що такі обмеження можуть суттєво вплинути на постачання електроенергії в Україну, особливо взимку, коли потреба в імпорті зросте.

"Тому, якщо тиск підтвердять і постане питання щодо сертифікації Укренерго. Ми можемо бути обмежені у своїх правах, і далі будуть технічні обмеження щодо імпорту. Це 1,7 гігавата електроенергії, що еквівалентно потужності двох атомних блоків, які ми зараз потребуємо", — зауважив Оржель.