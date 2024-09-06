Увольнение Кудрицкого — какие последствия это может иметь для Украины

Специалисты по энергетике. Фото: 4studio.com.ua

Украину могут ограничить в импорте электроэнергии из Европы. Это может произойти, если давление на Укрэнерго при увольнении Владимира Кудрицкого подтвердится.

Об этом сообщил глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества Алексей Оржель в эфире КИЕВ24 в пятницу, 6 сентября.

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Украину могут ограничить в импорте электроэнергии из Европы

По словам Оржеля, Украина может столкнуться с ограничениями по импорту электроэнергии из Европы, если расследования подтвердят наличие давления на Укрэнерго при увольнении Кудрицкого.

"Если давление будет доказано, это станет нарушением правил корпоративного управления, что может повлиять на сертификацию компании и ее участие в европейской сети системных операторов", — отметил глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества.

Оржель подчеркнул, что такие ограничения могут оказать существенное влияние на поставки электроэнергии в Украину, особенно зимой, когда потребность в импорте возрастет.

"Поэтому, если давление подтвердят и встанет вопрос о сертификации Укрэнерго. Мы можем быть ограничены в своих правах и дальше будут технические ограничения по импорту. Это 1,7 гигаватта электроэнергии, что эквивалентно мощности двух атомных блоков, которые мы сейчас нуждаемся", — заметил Оржель.