Імпічмент Байдену, США згортають допомогу Україні та нові умови від Орбана — ефір Новини.LIVE
14 грудня 2023 18:55
Колаж Новини.LIVE
Гість ефіру програми Вечір.LIVE — політолог Вадим Карасьов. Тема ефіру — вотум недовіри Джо Байдену, чи дійсно США згорнуть допомогу Україні та які нові умови висуває Віктор Орбан.
Подивитись ефір можна о 19:00 за посиланням.
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Теми обговорень з ведучою каналу Ланою Шевчук:
- поїздка Володимира Зеленського до США;
- погрози та шантаж від Угорщини;
- тиск Джо Байдена на конгресменів США.
Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський неочікувано прибув до Німеччини.
Також сьогодні голова держави виступив на саміті ЄС та закликав не зрадити віру у Європу.
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