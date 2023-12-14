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Імпічмент Байдену, США згортають допомогу Україні та нові умови від Орбана — ефір Новини.LIVE

14 грудня 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Імпічмент Байдену, США згортають допомогу Україні та нові умови від Орбана — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість ефіру програми Вечір.LIVE — політолог Вадим Карасьов. Тема ефіру — вотум недовіри Джо Байдену, чи дійсно США згорнуть допомогу Україні та які нові умови висуває Віктор Орбан.

Подивитись ефір можна о 19:00 за посиланням

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Ефір Вечір.LIVE з Вадимом Карасьовим

Теми обговорень з ведучою каналу Ланою Шевчук:

  • поїздка Володимира Зеленського до США;
  • погрози та шантаж від Угорщини;
  • тиск Джо Байдена на конгресменів США.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський неочікувано прибув до Німеччини.

Також сьогодні голова держави виступив на саміті ЄС та закликав не зрадити віру у Європу.

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