Импичмент Байдена, США сворачивают помощь и новые условия от Орбана — эфир Новини.LIVE
14 декабря 2023 18:55
Коллаж Новини.LIVE
Гость эфира программы Вечер. LIVE — политолог Вадим Карасев. Тема эфира — вотум недоверия Джо Байдену, действительно ли США свернут помощь Украине и какие условия выдвигает Виктор Орбан.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
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Темы обсуждений с ведущей канала Ланой Шевчук:
- поездка Владимира Зеленского в США;
- угрозы и шантаж от Венгрии;
- давление Джо Байдена на конгрессменов США.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Германию.
Также сегодня глава государства выступил на саммите ЕС и призвал не предавать веру в Европу.
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