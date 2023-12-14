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Импичмент Байдена, США сворачивают помощь и новые условия от Орбана — эфир Новини.LIVE

14 декабря 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Импичмент Байдена, США сворачивают помощь и новые условия от Орбана — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость эфира программы Вечер. LIVE — политолог Вадим Карасев. Тема эфира — вотум недоверия Джо Байдену, действительно ли США свернут помощь Украине и какие условия выдвигает Виктор Орбан.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Эфир Вечер.LIVE с Вадимом Карасевым

Темы обсуждений с ведущей канала Ланой Шевчук:

  • поездка Владимира Зеленского в США;
  • угрозы и шантаж от Венгрии;
  • давление Джо Байдена на конгрессменов США.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Германию.

Также сегодня глава государства выступил на саммите ЕС и призвал не предавать веру в Европу.

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