Юрчишин выразил сомнения в эффективности телемарафона

Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Многие украинцы с начала полномасштабного вторжения начали читать быстрые и оперативные новости в телеграмм-каналах, а телевидение отошло на второй план. Соответственно есть определенные сомнения в эффективности Единого телемарафона.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

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Неэффективность телемарафона

Юрчишин высказался по поводу созданного в начале великой войны Единого телемарафона. По его словам, сейчас есть определенные сомнения в эффективности телемарафона, поскольку большинство людей перешли в телеграмм-каналы для поиска новостей.

"Есть сомнения в эффективности Единого телемарафона. Есть ли сейчас у государства решение, как не допустить возвращения "не все так однозначно" в эфир? Нет. Единый марафон эту функцию выполняет. Выполняет ли он функцию качественного донесения информации до наших зрителей и избирателей? По моему мнению, тоже нет", — сказал Юрчишин.

Однако он не уверен, что Комитет, главой которого он является, сможет повлиять на телемарафон. Юрчишин подчеркнул, что предложит сценарии оптимизации информационной политики государства.

Напомним, в Верховной Раде Украины утвердили нового председателя Комитета свободы слова, который заменит бывшего главу Нестора Шуфрича, 6 декабря. Народный депутат Ярослав Юрчишин от политической партии "Голос" занял должность главы комитета.

Добавим, на электронной системе закупок Prozorro появились тендеры, предназначенные для телемарафона Единые новости. Их общая стоимость составляет более 18 млн грн.