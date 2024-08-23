Обстріл кафе в Малокатеринівці — в якому стані діти

Дитяче кафе у Малокатеринівці, яке атакували росіяни. Фото: Національна поліція

У лікарнях досі залишається кілька дітей, які постраждали від російського удару по Малокатеринівці у Запорізькій області. Росіяни 20 серпня націлились на дитяче кафе внаслідок чого дітей екстрено доставили в лікарню.

Про стан дітей в медичному закладі розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров 23 серпня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами Івана Федорова, наразі четверо дітей досі залишаються в лікарні. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, а інших двох вдалося стабілізувати.

"Є надія, що найближчими днями діти, яких стабілізовано, зможуть повернутися додому", — сказав Іван Федоров.

Унаслідок обстрілу кафе в селищі Малокатеринівка загинув 14-річний хлопець. Десятеро осіб загалом зазнали травм різних ступенів тяжкості — це дев'ятеро дітей та 18-річна дівчина.