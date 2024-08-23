ЗАЕС на межі блекаути через дії росіян

Вид на Запорізьку АЕС. Фото: УНІАН

Російські війська серйозно пошкодили одну з двох ліній електропередач, які заживлюють окуповану нині росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Через це станції загрожує повний блекаут, що своєю чергою може призвести до ядерної катастрофи.

Про це 23 серпня заявила пресслужба Енергоатому.

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Російські обстріли у четвер, 22 серпня, пошкодили зовнішню повітряну лінію ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Завдяки їй окупована ЗАЕС могла живитися від української енергетики, щоб забезпечувати власні енерговитрати. Наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою виключно однією з двох ліній — це ПЛ-750кВ "Дніпровська".

В Енергоатомі попередили, що якщо вимкнеться і "Дніпровська" лінія, то на ЗАЕС виникне аварійна ситуація. Вимкнуться насоси, які охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — "Енергоатома", а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", — йдеться у повідомленні.

Окупанти неодноразово наражали на небезпеку ЗАЕС

Нагадаємо, що росіяни регулярно здійснюють небезпечні провокації на території Запорізької атомної електростанції. Зокрема, 11 серпня там росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Втім, 14 серпня в МАГАТЕ заявили, що не можуть дати остаточних висновків про пожежу на атомній станції через блокування їх доступу до градирні з боку росіян.