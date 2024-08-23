Обстрел кафе в Малокатериновке - в каком состоянии дети

Детское кафе в Малокатериновке, которое атаковали россияне. Фото: Национальная полиция

В больницах до сих пор остается несколько детей, пострадавших от российского удара по Малокатериновке в Запорожской области. Россияне 20 августа нацелились на детское кафе, в результате чего детей экстренно доставили в больницу.

О состоянии детей в медицинском заведении рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров 23 августа в эфире телемарафона "Единые новости".

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По словам Ивана Федорова, в настоящее время четверо детей до сих пор остаются в больнице. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные двое удалось стабилизировать.

"Есть надежда, что в ближайшие дни стабилизированные дети смогут вернуться домой", — сказал Иван Федоров.

В результате обстрела кафе в поселке Малокатериновка погиб 14-летний парень. Десять человек получили травмы разных степеней тяжести — это девять детей и 18-летняя девушка.