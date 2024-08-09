У Чернігівській області 9 серпня відбулося виїзне засідання Кабміну

Виїзне засідання Уряду. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з урядом продовжують проводити виїзні засідання. Так, у п'ятницю, 9 серпня, вони працюють у Чернігівській області.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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"Бачимо виклики та проблематику, яку потрібно оперативно вирішувати. Енергетика, розмінування, відновлення, економіка і, звичайно, безпека", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр зауважив, що уряд активно допомагає: лише цього року на ліквідацію наслідків війни було виділено 2,6 мільярди гривень, з яких 1,5 мільярди — на будівництво фортифікацій.

Також понад 355 мільйонів виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт соціальних об’єктів та реконструкцію водопровідної насосної станції. Наразі кошти вже перераховані, а роботи виконані.

Крім того, Чернігівській області було виділено понад 450 мільйонів гривень цільових субвенцій. Зокрема 153 мільйонів Уряд направив на облаштування безпечних умов у школах — розбудови укриттів.

Ще майже 60 мільйонів спрямовані на відновлення закладів освіти, які були пошкоджені через воєнні дії.