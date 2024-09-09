Кабмін перейменував два міністерства — деталі

Засідання Кабміну. Ілюстративне фото: Кабмін

Кабінет міністрів України у понеділок, 9 вересня, перейменував два міністерства. Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України отримали нові назви.

Про це йде ться в урядовій постанові №1028 від 6 вересня.

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Таким чином, Мінкульт було перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Мінінфраструктури — на Міністерство розвитку громад та територій України.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив обом відомствам протягом двох тижнів підготувати та подати пропозиції про внесення змін до актів законодавства, які "випливають з цієї постанови".

Скриншот постанови уряду

Зауважимо, що у четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури України, за що проголосували 252 депутати.

Того ж дня парламент обрав Олексія Кулебу на посаду міністра розвитку громад та територій України. Також політик отримав посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України.