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Кабмин переименовал два министерства — какие названия получили ведомства

9 сентября 2024 14:45
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Кабмин переименовал два министерства — детали
Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: Кабмин
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Кабинет министров Украины в понедельник, 9 сентября, переименовал два министерства. Министерство культуры и информационной политики и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры получили новые названия.  

Об этом сообщается в правительственном постановлении №1028 от 6 сентября.     

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Таким образом, Минкульт был переименован в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а Мининфраструктуры — в Министерство развития общин и территорий Украины.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил обоим ведомствам в течение двух недель подготовить и представить предложения о внесении изменений в акты законодательства, которые "следуют из этого постановления".

кабмин переименовал министерства
Скриншот постановления правительства

Отметим, что в четверг, 5 сентября Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры Украины, за что проголосовали 252 депутата.

В тот же день парламент избрал Алексея Кулебу на должность министра развития общин и территорий Украины. Также политик получил должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

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