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Кабмін затвердив рішення для розвитку та підтримки "зеленої" генерації

13 серпня 2024 16:50
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Розвиток зеленої генерації — Кабмін ухвалив низку рішень
Сонячна електростанція. Фото: Cube Solar
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень для розвитку розподіленої генерації. Зокрема й для розвитку "зеленої" енергетики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у вівторок, 13 серпня.

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Було затверджено Національний план дій у сфері відновлювальної енергетики до 2030 року разом з планом його реалізації. Цей план доповнює Національний план з енергетики та клімату і визначає конкретні напрямки розвитку відновлювальної енергетики в різних секторах до 2030 року, включаючи детальні заходи для досягнення цілей відповідно до політики НПЕК.

Згідно з цим планом, до 2030 року частка відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні досягне 27%. Конкретно, у системах теплопостачання і холодопостачання вона становитиме 33%, у виробництві електроенергії – 29%, а в транспортному секторі – 17%.

Національний план дій у сфері відновлювальної енергетики. Фото: інфографіка Міненергетики
Національний план дій у сфері відновлювальної енергетики. Фото: інфографіка Міненергетики

Також уряд прийняв рішення про запровадження додаткової річної квоти підтримки для виробників електроенергії з відновлювальних джерел на 2024 рік і затвердив план проведення пілотних аукціонів для розподілу цієї квоти. Ці аукціони будуть ефективним інструментом для стимулювання розвитку відновлювальної енергетики на конкурентній основі.

Згідно з цим рішенням, щорічна додаткова квота на підтримку становитиме 110 МВт. З цієї кількості 11 МВт будуть призначені для сонячних електростанцій, 88 МВт — для вітрових електростанцій, а ще 11 МВт — для інших альтернативних джерел енергії. Пілотні аукціони планується провести в жовтні-листопаді цього року, а перші об'єкти, які будуть введені в експлуатацію за їх результатами, почнуть постачати електроенергію в мережу в 2025 році.

Пілотні аукціони на будівництво об'єктів ВДЕ. Фото: інфографіка Міненерго
Пілотні аукціони на будівництво об'єктів ВДЕ. Фото: інфографіка Міненерго

Кабінет Міністрів затвердив умови конкурсу для реалізації проектів з будівництва нових генераційних потужностей та впровадження заходів управління попитом. Це допоможе збільшити обсяги енергії в енергетичній системі та сприятиме її подальшому розвитку. Конкурси охоплюють проекти з будівництва об'єктів потужністю від 5 МВт до 80 МВт, загальною потужністю 700 МВт, які мають бути завершені до кінця 2027 року.

Конкурс на нові генеруючі потужності. Фото: інфографіка Міненерго
Конкурс на нові генеруючі потужності. Фото: інфографіка Міненерго

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