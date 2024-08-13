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Хабар у пів мільйона доларів — спільникам Хейла обрали запобіжні заходи

13 серпня 2024 13:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Корупція в Міненерго — підозрюваним у справі Хейла обрали запобіжні заходи
Затримання Олександра Хейла. Фото: СБУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи підозрюваним у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Хтось чекатиме на вирок суду у СІЗО, а когось залишили під домашнім арештом.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС у вівторок, 13 серпня.

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Зазначається, що одному з підозрюваних у справі ексзаступника міністра енергетики було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Строк дії запобіжного заходу — 60 діб. Як альтернативу, суддя визначила йому заставу у розмірі 65 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Другий підозрюваний, керуючий ТОВ, теж проведе під вартою 60 діб, йому визначили заставу у розмірі 7 млн грн.

А третьому підозрюваному, колишньому керівнику державного підприємства, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 12 серпня Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у пів мільйона доларів.

Того ж дня урядовця було звільнено з посади.

За даними слідства, заступник міністра за гроші обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати унікальне та дефіцитне гірничовидобувне устаткування із шахт Покровського регіону Донеччини.

Посадовцю та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

суд корупція хабар Міненерго гроші СІЗО ВАКС

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