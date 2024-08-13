Корупція в Міненерго — підозрюваним у справі Хейла обрали запобіжні заходи

Затримання Олександра Хейла. Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи підозрюваним у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Хтось чекатиме на вирок суду у СІЗО, а когось залишили під домашнім арештом.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС у вівторок, 13 серпня.

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Зазначається, що одному з підозрюваних у справі ексзаступника міністра енергетики було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Строк дії запобіжного заходу — 60 діб. Як альтернативу, суддя визначила йому заставу у розмірі 65 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Другий підозрюваний, керуючий ТОВ, теж проведе під вартою 60 діб, йому визначили заставу у розмірі 7 млн грн.

А третьому підозрюваному, колишньому керівнику державного підприємства, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 12 серпня Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у пів мільйона доларів.

Того ж дня урядовця було звільнено з посади.

За даними слідства, заступник міністра за гроші обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати унікальне та дефіцитне гірничовидобувне устаткування із шахт Покровського регіону Донеччини.

Посадовцю та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.