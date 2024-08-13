Развитие зеленой генерации — Кабмин принял ряд решений

Кабмин утвердил решение для развития и поддержки "зеленой" генерации
Кабинет Министров Украины принял ряд решений по развитию распределенной генерации. В том числе и для развития "зеленой" энергетики.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины во вторник, 13 августа.
Решения правительства для развития распределенной генерации
Был утвержден Национальный план действий в сфере возобновляемой энергетики до 2030 года вместе с планом его реализации. Этот план дополняет Национальный план по энергетике и климату и определяет конкретные направления развития возобновляемой энергетики в разных секторах до 2030 года, включая детальные меры по достижению целей в соответствии с политике НТЭК.
Согласно этому плану, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении достигнет 27%. Конкретно в системах теплоснабжения и холодоснабжения она составит 33%, в производстве электроэнергии — 29%, а в транспортном секторе — 17%.
Также правительство приняло решение о введении дополнительной годовой квоты поддержки для производителей электроэнергии по возобновляемым источникам на 2024 год и утвердило план проведения пилотных аукционов для распределения этой квоты. Эти аукционы будут эффективным инструментом стимулирования развития возобновляемой энергетики на конкурентной основе.
Согласно этому решению, ежегодная дополнительная квота в поддержку составит 110 МВт. Из этого количества 11 МВт будут предназначены для солнечных электростанций, 88 МВт — для ветровых электростанций, а еще 11 МВт — для других альтернативных источников энергии. Пилотные аукционы планируется провести в октябре-ноябре этого года, а первые объекты, которые будут введены в эксплуатацию по их результатам, начнут поставлять электроэнергию в сеть в 2025 году.
Кабинет Министров утвердил условия конкурса по реализации проектов по строительству новых генерационных мощностей и внедрению мер управления спросом. Это поможет увеличить объем энергии в энергетической системе и будет способствовать ее дальнейшему развитию. Конкурсы охватывают проекты по строительству объектов мощностью от 5 до 80 МВт, общей мощностью 700 МВт, которые должны быть завершены до конца 2027 года.
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