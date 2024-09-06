Губернатора Закарпаття Віктора Микиту звільнено

Губернатор Закарпатської області Віктор Микита. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України погодив звільнення губернатора Закарпатської області Віктора Микити. Тепер підписати документ має Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив постпред Кабміну у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю, 6 вересня.

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"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Водночас хто очолить Закарпатську ОВА, наразі невідомо.

Скриншот допису Мельничука

Зауважимо, що Микиту призначили губернатором Закарпатської області 24 лютого 2023 року згідно з указом президента про утворення військових адміністрацій. Нещодавно урядовець взяв участь у відкритті в Будапешті першої державної двомовної середньої школи та гімназії для українських дітей, яку відкрили за результатами домовленостей Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустрічі в Києві, коли вони обговорили створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та домовились про співпрацю над зазначеним напрямком.