За великими кадровими змінами в уряді стоїть Єрмак, — нардеп

Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України призначила кількох нових міністрів. У парламентській опозиції припускають, що за кадровими змінами може стояти глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це заявив народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в етері телеканалу "Київ".

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За кадровими змінами уряду може стояти Єрмак

За його словами, все управління Україною проходить виключно президентом Володимиром Зеленським, Єрмаком та іншими менеджерами Банкової.

"Всупереч Конституції, управління здійснюється з центру прийняття рішень в Офісі президента. Особисто президентом та його шістьма менеджерами. Зрозуміло, що Єрмак — це один з ключових менеджерів. Він при президентові здійснює управління виконавчою владою та всіма процесами", — каже парламентар.

Він додав, що зміни в Кабміні посилили позиції Андрія Єрмака в управлінні державою.

"Ці зміни посилили цю конструкцію та вплив голови Офісу президента. Збільшилася кількість його представників в уряді. Відповідно в Офіс президента на посилення пішли люди. Коли два віцепрем’єри йдуть на посилення, і вони пишаються цим, от і відповідь на це питання. Ну як може віцепрем’єр-міністр потужного міністерства йти радником чи заступником голови Офісу?" — каже Кучеренко.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України звільнила вісьмох міністрів, призначивши на їхні місця низку нових урядовців. Зокрема, замість Дмитра Кулеби посаду міністра закордонних справ України обійняв один із заступників Андрія Єрмака, Андрій Сибіга, який, за інформацією ЗМІ, виступив ініціатором позбавлення українців консульських послуг за кордоном через набуття чинності нового закону про мобілізацію.