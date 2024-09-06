Губернатор Виктор Микита уволен

Губернатор Закарпатской области Виктор Никита. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Виктора Никиту. Теперь подписать документ должен Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил постпред Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в пятницу, 6 сентября.

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"Соглашено увольнение Никиты Виктора Федоровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации", — написал Мельничук.

В то же время, кто возглавит Закарпатскую ОВА, пока неизвестно.

Скриншот сообщения Мельничука

Отметим, что Микиту назначили губернатором Закарпатской области 24 февраля 2023 года согласно указу президента об образовании военных администраций. Недавно чиновник принял участие в открытии в Будапеште первой государственной двуязычной средней школы и гимназии для украинских детей, открытой по результатам договоренностей Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече в Киеве, когда они обсудили создание образовательных учреждений для украинских детей за рубежом, и договорились о сотрудничестве над указанным направлением.