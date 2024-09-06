Губернатор Виктор Микита уволен

Кабмин уволил губернатора Закарпатья Никиту — в чем причина
Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Виктора Никиту. Теперь подписать документ должен Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщил постпред Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в пятницу, 6 сентября.
Кабмин уволил губернатора Закарпатья
"Соглашено увольнение Никиты Виктора Федоровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации", — написал Мельничук.
В то же время, кто возглавит Закарпатскую ОВА, пока неизвестно.
Отметим, что Микиту назначили губернатором Закарпатской области 24 февраля 2023 года согласно указу президента об образовании военных администраций. Недавно чиновник принял участие в открытии в Будапеште первой государственной двуязычной средней школы и гимназии для украинских детей, открытой по результатам договоренностей Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече в Киеве, когда они обсудили создание образовательных учреждений для украинских детей за рубежом, и договорились о сотрудничестве над указанным направлением.
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