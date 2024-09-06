Ірина Верещук — стало відомо, хто очолить Мінреінтеграції

Кабмін визначився, хто очолить Мінреінтеграції замість Ірини Верещук
Кабінет Міністрів України визначився, хто тимчасово очолить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість Ірини Верещук. Цю посаду обійме її заступник Анатолій Стельмах.
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у п'ятницю, 6 вересня.
Хто стане новим очільником Мінреінтеграції
"Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Стельмаха Анатолія Юрійовича", — йдеться у повідомленні Мельничука.
Що передувало
Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 3 вересня подала у відставку. Вона майже три роки працювала в уряді.
Того ж дня стало відомо, що Верещук обійняла посаду в Офісі Президента. Вона стане заступником голови ОП.
"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника Голови ОПУ", — сказала урядовиця.
Рада відправила Верещук у відставку 5 вересня. Це стало черговим кроком у процесі звільнення міністрів та високопосадовців, який стартував 4 вересня.
Що відомо про Анатолія Стельмаха
Анатолій Стельмах народився у Львові. Закінчив Львівську політехніку за спеціальність "військова журналістика", а також Національну академію державного управління при президентові і Міжрегіональну академію управління персоналом.
Як відомо, він був офіцером пресцентру Сухопутних військ та Міноборони, а також помічником командира загону українського національного контингенту Місії ООН у Конго.
У січні 2022 року Стельмаха призначили на посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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