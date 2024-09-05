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Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував масштабні перестановки у Кабміні

5 вересня 2024 21:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Оновлення Кабміну — Зеленський відреагував на нові призначення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила кількох нових міністрів. Кожен з них протягом осені повинен дати визначені результати.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 5 вересня.

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Зеленський подякував парламенту за підтримку відповідних кандидатур і наголосив, що урядові інституції зараз мають працювати максимально активно.

"Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно — ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом — це підготовка майбутньої угоди про вступ", — сказав Президент.

Глава держави додав, що пріоритети їхньої роботи також включають посилення взаємодії між владою та громадами, підтримку фронту, захист енергетичних об'єктів, ветеранську політику, боротьбу з російською пропагандою та забезпечення фінансової стабільності, зокрема шляхом використання російських активів.

"Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", — підсумував Зеленський.

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