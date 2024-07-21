Кличко припустив, що Зеленському може знадобитися референдум щодо угод з Росією

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Президенту Україну Володимиру Зеленському, ймовірно, доведеться вдатися до референдуму, якщо постане питання щодо досягнення "болючих домовленостей" з Росією. Він вважає, що глава держави не зможе дійти до таких угод самостійно.

Про це Віталій Кличко сказав в інтерв'ю Corriere della Sera у неділю, 21 липня.

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Зеленському, ймовірно, доведеться провести референдум

"Наступні кілька місяців будуть дуже важкими для Володимира Зеленського. Чи варто йому продовжувати війну з більшою кількістю смертей і руйнувань, чи він розглядатиме територіальний компроміс із Путіним? Який би крок він не зробив, наш президент ризикує політичним самогубством. Давайте будемо відвертими, ми повинні виграти війну, але ситуація стає все складнішою, це залежить від допомоги, яка надходить від союзників, це було б кошмаром, якби нам довелося воювати ще два роки", — наголосив Кличко.

За його словами, виходом для України стало б створення уряду національної єдності за зразком Ізраїлю після нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року.

Мер Києва також вважає, що Зеленський боїться віддати частину своєї влади.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Росією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

Раніше Президент США Джо Байден прокоментував можливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що зараз у цьому немає сенсу.