Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Кличко заявив, що Зеленському доведеться провести референдум щодо переговорів з Росією arrow

Кличко заявив, що Зеленському доведеться провести референдум щодо переговорів з Росією

21 липня 2024 13:29
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Кличко припустив, що Зеленському може знадобитися референдум щодо угод з Росією
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Президенту Україну Володимиру Зеленському, ймовірно, доведеться вдатися до референдуму, якщо постане питання щодо досягнення "болючих домовленостей" з Росією. Він вважає, що глава держави не зможе дійти до таких угод самостійно.

Про це Віталій Кличко сказав в інтерв'ю Corriere della Sera у неділю, 21 липня.

Читайте також:

Зеленському, ймовірно, доведеться провести референдум 

"Наступні кілька місяців будуть дуже важкими для Володимира Зеленського. Чи варто йому продовжувати війну з більшою кількістю смертей і руйнувань, чи він розглядатиме територіальний компроміс із Путіним? Який би крок він не зробив, наш президент ризикує політичним самогубством. Давайте будемо відвертими, ми повинні виграти війну, але ситуація стає все складнішою, це залежить від допомоги, яка надходить від союзників, це було б кошмаром, якби нам довелося воювати ще два роки", — наголосив Кличко.

За його словами, виходом для України стало б створення уряду національної єдності за зразком Ізраїлю після нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року.

Мер Києва також вважає, що Зеленський боїться віддати частину своєї влади.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Росією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

Раніше Президент США Джо Байден прокоментував можливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що зараз у цьому немає сенсу.

Володимир Зеленський Віталій Кличко війна Україна президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ