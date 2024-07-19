Закінчення війни в Україні — Зеленський розповів, коли це може статися

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтервʼю BBC.

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Президент зазначив, що не завжди території відвойовують силою, допомогти може також сила дипломатії.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.

На думку Зеленського, світ має тиснути на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

Глава держави наголосив, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію на переговорах.

Український лідер підкреслив, що якщо західні партнери залишаться сильними, то "гарячу фазу" війни можна закінчити до кінця 2024 року.

Раніше президент виступив на IV саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Зеленський акцентував увагу на необхідності знищувати російські військові аеродроми, з яких злітають літаки з бомбами проти українських міст. А також зазначив, що, чим менше в України буде обмежень на використання дієвої зброї, тим активніше Росія прагнутиме миру.

Зазначимо, що речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США не дозволяють Україні завдавати ударів американською зброєю вглиб території Росії. За його словами, це може спричинити поширення конфлікту за межі України.