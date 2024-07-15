Другий саміт миру — Зеленський розповів про підготовку України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії місяць тому заявив, що мета другого саміту — зафіксувати реальне завершення війни. Водночас у російському МЗС цю конференцію назвали "шахрайством".

Це глава держави прокоментував під час пресконференції у понеділок, 15 липня.

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Другий саміт миру

За словами Зеленського, в кінці липня — на початку серпня буде перша зустріч на рівні міністрів, радників безпеки щодо висновків Саміту миру. Найімовірніше, вона відбудеться в Катарі й стосуватиметься енергетичної безпеки — там буде повністю підготовлений план щодо цього.

А вже у серпні планується зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства і там буде питання продовольчої безпеки, для чого розроблять план.

Також у вересні хочуть організувати зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку, обміну полонених і повернення дітей і там буде розроблено план.

"Я вважаю, що як ми йшли — за таким планом ми і продовжимо йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів і я ставив завдання, щоби в листопаді у нас був повністю готовий план", — розповів український лідер.

Він додав, що якщо ці три пункти вдасться реалізувати і якщо буде повністю готовий план — з боку партнерів буде все зроблено. Тому Україна готова максимально наблизити другий саміт і очікує, що представники Росії там будуть.

Крім того, Зеленський прокоментував, як передача літаків F-16 вплине на перебіг подій на фронті в Україні.

Також президент зазначив, що в Україні бракує тренувальних майданчиків для підготовки мобілізованих. Влада працює над тим, аби їх збільшити.