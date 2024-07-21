Кличко предположил, что Зеленскому может понадобиться референдум по соглашениям с Россией

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, если встанет вопрос о достижении "болезненных договоренностей" с Россией. Он считает, что глава государства не сможет дойти до подобных соглашений самостоятельно.

Об этом Виталий Кличко сказал в интервью Corriere della Sera в воскресенье, 21 июля.

Читайте также:

Зеленскому, вероятно, придется провести референдум

"Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для Владимира Зеленского. Стоит ли ему продолжать войну с большим количеством смертей и разрушений, или он будет рассматривать территориальный компромисс с Путиным? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует политическим самоубийством. Давайте будем откровенны, мы должны выиграть войну, но ситуация становится все сложнее, это зависит от помощи, которая поступает от союзников, это было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года", — подчеркнул Кличко.

По его словам, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАСа в октябре 2023 года.

Мэр Киева также считает, что Зеленский боится отдать часть своей власти.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина допускает возможность переговоров с Россией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.

Ранее Президент США Джо Байден прокомментировал возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.