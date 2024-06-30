Отключения света будут отменены через два года — прогноз от МВФ

Электроинженер ДТЭК за работой. Иллюстративное фото: ДТЭК

Веерные отключения света в Украине для промышленности и бытовым потребителям стали следствием энергетического террора России. Однако так не может продолжаться вечно, и в 2026 году ситуация с энергетикой в Украине стабилизируется.

Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда.

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Эксперты прогнозируют, что в этом году украинцы будут испытывать дефицит электроэнергии в среднем около 10% по стране. При этом в пиковой нагрузке он подскочит до 30%, но не больше.

При росте дефицита электроэнергии промышленность будет работать с меньшей мощностью, а украинцам будут планово выключать свет, в том числе и зимой. Также не исключается и то, что новые российские обстрелы энергетики могут усугубить ситуацию.

По прогнозам МВФ украинцы будут испытывать дефицит электроэнергии в течение всего следующего года, впрочем, ситуация в следующем году будет лучше, чем в прошлом. Масштабы дефицита электроэнергии не будут значительными, но стоимость электроэнергии вырастет на 60%. Это, по мнению МВФ, положительно отразится на доходах энергокомпаний, которые могут улучшить ситуацию со светом. В то же время там убеждены, что через два года дефицит электроэнергии исчезнет, и веерные отключения будут отменены.

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки, тогда как окончательные предварительные подсчеты можно будет сделать в августе.

В то же время в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества, в частности, для жильцов домов, где отопление зависит от электроэнергии.