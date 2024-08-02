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Коригувальник з Донеччини здавав позиції ЗСУ ворогу — суд виніс вирок

2 серпня 2024 23:53
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Коригувальника з Донеччини засудили на 13 років
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Мешканець Донеччини допомагав армії держави-агресора у бойових діях проти України. Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська визнав громадянина винним у колабораціонізмі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Наприкінці січня цього року чоловік у месенджері WhatsApp переписувався із представником так званої "Донецької народної республіки". Він погодився збирати і передавати відомості щодо розташування українських військових на території Покровського району Донецької області, а також про наслідки обстрілів. 

30 січня обвинувачений надіслав голосове повідомлення про розташування Збройних сил України на території аграрного підприємства і гаражних приміщень. 16 березня він повідомив, що ЗСУ розташовані у лісосмузі поблизу села Покровського району. 

Рішення суду

У судовому засіданні зловмисник визнав вину і підтвердив, що розумів, що передавав інформацію представнику так званої "ДНР".

Чоловік раніше несудимий. Обставинами, які помʼякшують покарання, враховані щире каяття й активне сприяння розкриттю злочину.

Зрадника засудили до 13 років позбавлення волі із конфіскацією майна і забороною на 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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