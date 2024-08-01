На Кіровоградщині жінку ув’язнили за схвалення війни Росії проти України

Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ

У Кіровоградській області жінку ув’язнили за те, що схвалювала вторгнення Росії в Україну. Вона переїхала на Кіровоградщину з Донецької області після початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними слідства, жінка на своїх сторінках у мережі Інтернет підтримувала військову агресію Росії проти України.

Фігурантка робила репости з російських пропагандистських соцмереж щодо діяльності російських волонтерів, які завозили тонни гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території, та героїзувала загиблих окупантів.

Рішення суду

Новоукраїнський районний суд визнав жінку винною за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Її засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.