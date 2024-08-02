Корректирующего из Донбасса осудили на 13 лет

Корректировщик с Донбасса сдавал позиции ВСУ врагу — суд вынес приговор
Житель Донбасса помогал армии государства-агрессора в боевых действиях против Украины. Индустриальный районный суд города Днепропетровска признал гражданина виновным в коллаборационизме.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В конце января этого года мужчина в мессенджере WhatsApp переписывался с представителем так называемой "Донецкой народной республики". Он согласился собирать и передавать сведения о расположении украинских военных на территории Покровского района Донецкой области, а также о последствиях обстрелов.
30 января обвиняемый направил голосовое сообщение о расположении Вооруженных сил Украины на территории аграрного предприятия и гаражных помещений. 16 марта он сообщил, что ВСУ находятся в лесополосе вблизи села Покровского района.
Решение суда
В судебном заседании злоумышленник признал вину и подтвердил, что понимал, что передавал информацию представителю так называемой ДНР.
Мужчина ранее несудим. Обстоятельствами, смягчающими наказание, учтены искренние раскаяния и активное содействие раскрытию преступления.
Предателя приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 15 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.
Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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