Корректирующего из Донбасса осудили на 13 лет

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

Житель Донбасса помогал армии государства-агрессора в боевых действиях против Украины. Индустриальный районный суд города Днепропетровска признал гражданина виновным в коллаборационизме.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В конце января этого года мужчина в мессенджере WhatsApp переписывался с представителем так называемой "Донецкой народной республики". Он согласился собирать и передавать сведения о расположении украинских военных на территории Покровского района Донецкой области, а также о последствиях обстрелов.

30 января обвиняемый направил голосовое сообщение о расположении Вооруженных сил Украины на территории аграрного предприятия и гаражных помещений. 16 марта он сообщил, что ВСУ находятся в лесополосе вблизи села Покровского района.

Решение суда

В судебном заседании злоумышленник признал вину и подтвердил, что понимал, что передавал информацию представителю так называемой ДНР.

Мужчина ранее несудим. Обстоятельствами, смягчающими наказание, учтены искренние раскаяния и активное содействие раскрытию преступления.

Предателя приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 15 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.