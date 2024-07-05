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Коррупционный скандал на таможне — НАБУ объявило о подозрении пасынку главного судебного эксперта

5 июля 2024 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАБУ объявило подозрение Назару Шептицкому по делу преступной сделки по назначениям в Гостаможслужбе
Пасынок главного судебного эксперта Александра Рувина Назар Шептицкий. Фото: Bihus
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Детективы Национального антикоррупционного Бюро сообщили подозрение в уголовном производстве по заключению соглашений о назначении на высокие должности в Государственной таможенной службе Назару Шептицкому — пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина. По данным следствия, он имел влиятельных знакомых, которых подстрекал к получению взяток за назначение "подходящих" кандидатов на руководящие должности.

Об этом стало известно Bihus.Info из текста подозрения, который оказался в распоряжении редакции в пятницу, 5 июля.

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После плана они вместе должны были распределять незаконно приобретенные доходы от управления подразделением таможни. Шептицкий пытался подкупить и.о. председателя Гостаможслужбы.

"Для коммуникации с последним Шептицкий привлек посредника — им стал Руслан Черкасский, в то время уже бывший заместитель главы таможни. Он должен был передать главе таможни предложение взятки за должности в западных областях. Например, должность руководителя Львовской таможни оценили в 1 млн долларов", — говорится в сообщении.

По информации детективов, Назар Шептицкий вместе со своим сообщником Олегом Гаталяком планировали "финансировать" эти назначения и формировать список соответствующих кандидатур. Например, в случае успеха с назначением на Волынской таможне "партнеры" намеревались получать примерно 2 миллиона в месяц, из которых планировалось оставить себе 50%.

Также сообщается, что в списке потенциальных кандидатов, который Руслан Черкасский должен был передать для рассмотрения главе Гостаможслужбы, Назар Шептицкий лично отметил кандидатуру Юрия Герасимова на должность главы Харьковской таможни.

Отметим, что Назар Шептицкий является пасынком Александра Рувина, главы КНИИСЭ — крупнейшего и самого влиятельного судебно-экспертного института в стране.

Напомним, в Украине пытались подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

Также в Офисе генерального прокурора Украины сообщили о подозрении частному предпринимателю, который хотел распродать военные шлемы и плиты для бронежилетов. Хотя товары предназначались для силовиков Нацгвардии.

НАБУ скандал коррупция Украина таможня

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