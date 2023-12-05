Кожен, хто отримав звання Героя України, матиме житло, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Звання Героїв України отримали щонайменше 360 осіб, з них 210 посмертно. Тепер вони або їх родини зможуть отримати житло.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Герої отримають житло

"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну. За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", — заявив президент України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України щонайменше 360 людей отримали звання Героя України. З них 210 посмертно.

"Держава подбає про кожного з них – і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну", — підкреслив президент.

Україна не забуде своїх воїнів

Зеленський наголосив, що після перемоги Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв.

"Я щиро дякую всім вам, нашим Героям, за все, що ви зробили. Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні. Україні, яка перемогла. Яка переможе", — резюмував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних з Міжнародним днем волонтера, який відзначають сьогодні, 5 грудня. Він подякував волонтерам за клопітку працю та наголосив, що вони сила та міцний тил нашої армії.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський звернеться до сенату США під час закритого брифінгу 5 грудня. Глава держави розповість про ситуацію на полі бою в Україні та необхідність військової допомоги.