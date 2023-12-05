Каждый, кто получил звание Героя Украины, будет иметь жилье, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Звание Героев Украины получили не менее 360 человек, из них 210 посмертно. Теперь они или их семьи смогут получить жилье.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Герои получат жилье

"Мы начинаем претворять в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", — заявил президент Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 360 человек получили звание Героя Украины. Из них 210 посмертно.

"Государство позаботится о каждом из них — и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну", — подчеркнул президент.

Украина не забудет своих воинов

Зеленский подчеркнул, что после победы Украина всегда будет помнить своих героев.

"Я искренне благодарю всех вас, наших Героев, за все, что вы сделали. Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине. Украина, которая победила. Какая победит", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к Международному дню волонтера, который отмечают сегодня, 5 декабря. Он поблагодарил волонтеров за хлопотный труд и подчеркнул, что они сила и крепкий тыл нашей армии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратится в сенат США во время закрытого брифинга 5 декабря. Глава государства расскажет о ситуации на поле боя в Украине и необходимости военной помощи.