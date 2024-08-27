У Тернополі депутат вимагав у військового гроші — його оштрафували на понад 1 млн грн

Затримання депутата в Тернополі. Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд оштрафував депутата Тернопільської облради за вимагання хабаря у розмірі 15 тис. грн від військового — обіцяв допомогти в отриманні матеріальної допомоги на лікування. За рішенням ВАКС депутат має сплатити 68 тис. грн і перерахувати 1 млн грн на потреби ЗСУ.



Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 27 серпня.

Затримання депутата Тернопільської облради. Фото: СБУ

Деталі справи

Депутата Тернопільської облради, голову постійної бюджетної комісії Олега Щиголя військова контррозвідка затримала під час передачі грошей у березні 2024 року. Він вимагав у військового 15 тис. грн за те, що допоможе йому у виділенні матеріальної допомоги на лікування.

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Імені хабарника тоді правоохоронці не уточнювали, але на сайті Тернопільської обласної ради зазначено, що цю посаду обіймав депутат облради Олег Щиголь. По завершенні розслідування Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою справу скерували до Вищого антикорупційного суду.

Рішення суду

27 серпня 2024 року ВАКС ухвалив вирок на підставі угод про визнання винуватості у справі стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні 15 тис. гривень неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ за сприяння у виділенні матеріальної допомоги для лікування.

"Враховуючи, що депутат вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. гривень та позбавив права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки", – повідомили у САП.

Крім того, ексдепутат має перерахувати на потреби ЗСУ 1 млн гривень, з яких 600 тис. гривень вже перераховані на спеціальний рахунок. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.