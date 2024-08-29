Михаил Подоляк заявил, что украинцы сами одобряют коррупцию в стране

Интервью с советником руководителя ОП Украины Михаилом Подоляком. Фото: Новини.LIVE

Украинцы сами толерантны к коррупции в государстве. Михаил Подоляк заявил, что иногда граждане Украины вместо осуждения наоборот одобряют взяточничество.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк высказался в интервью Новини.LIVE.

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"Страна до сих пор, давайте я буду откровенным, толерантно относится к коррупционным проявлениям. Если у вас непрозрачная система административных отношений, тогда любой на любой должности может воспользоваться своими административными возможностями, чтобы заработать деньги. Тот, кто получил незаконную прибыль, пользуясь своим административным положением, ну, например, ТЦКшники и его семья. А они как к этому относятся? Это и есть толерантное отношение. Они считают что это круто. Они же не говорят мужу, сыну или дочери зачем ты это делаешь", — высказался Подоляк.

Также чиновник назвал два уровня коррупции – использование административного положения для полномочий и охранная система.

Он считает, что государство должно быть "более компактным" и заявил, что идеи министра Михаила Федорова могут помочь в этом.

"Надо уменьшать регламентные возможности для чиновников, чтобы он мог что-то монетизировать. Здесь кстати проект Федорова он мне очень нравится — меньше функций, которые можно выполнять без присутствия чиновника, тогда просто некому дать взятку. Более компактное государство, более прозрачное, меньше административных функций, меньше номенклатуры, меньше чиновников, меньше возможность монетизации", — пояснил Подоляк.

Михаил Подоляк добавил, что украинцы сами толеруют в обществе коррупцию — вместо осуждения хвалят и интересуются, как и где за деньги можно решить разные вопросы.