Відключення світла взимку — Кудрицький повідомив, що допоможе енергосистемі України

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: "Суспільне"

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що буде підтримувати енергосистему країни взимку. За його словами, йдеться про імпорт електроенергії.

Про це Володимир Кудрицький сказав в інтерв'ю BBC, яке опубліковано у четвер, 29 серпня.

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"У нас наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму — це імпорт електроенергії. Він був практично нульовий всю минулу зиму. У нас відключень минулої зими не було, але часто доводилося залучати аварійну допомогу нам як оператору з європейських країн. Це вже інструмент, так би мовити, останньої надії", — наголосив Кудрицький.

За його словами, лише декілька місяців тому оновлений склад регулятора ухвалив необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на українському ринку і дозволити імпорту електроенергії заходити в країну. Кудрицький зазначив, що Україна накопичила гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів.

"Сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак", — додав голова "Укренерго".