Отключение света зимой — Кудрицкий сообщил, что поможет энергосистеме Украины

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: "Суспільне"

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что будет поддерживать энергосистему страны зимой. По его словам, речь идет об импорте электроэнергии.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал в интервью BBC, опубликованном в четверг, 29 августа.

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"У нас следующей зимой добавится важный фактор, которого не было в предыдущую зиму — это импорт электроэнергии. Он был практически нулевой всю прошлую зиму. У нас отключений прошлой зимой не было, но часто приходилось привлекать аварийную помощь нам как оператору из европейских стран. Это уже инструмент, так сказать, последней надежды", — подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, всего несколько месяцев назад обновленный состав регулятора принял необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на украинском рынке и позволить импорту электроэнергии заходить в страну. Кудрицкий отметил, что Украина накопила гигантский запас оборудования с помощью западных доноров.

"Сегодня к нам приезжает ежемесячно гораздо больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак", — добавил глава "Укрэнерго".