Отключение света зимой — Кудрицкий сообщил, что поможет энергосистеме Украины

Кудрицкий объяснил, что будет поддерживать энергосистему зимой
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что будет поддерживать энергосистему страны зимой. По его словам, речь идет об импорте электроэнергии.
Об этом Владимир Кудрицкий сказал в интервью BBC, опубликованном в четверг, 29 августа.
Энергосистема Украины зимой
"У нас следующей зимой добавится важный фактор, которого не было в предыдущую зиму — это импорт электроэнергии. Он был практически нулевой всю прошлую зиму. У нас отключений прошлой зимой не было, но часто приходилось привлекать аварийную помощь нам как оператору из европейских стран. Это уже инструмент, так сказать, последней надежды", — подчеркнул Кудрицкий.
По его словам, всего несколько месяцев назад обновленный состав регулятора принял необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на украинском рынке и позволить импорту электроэнергии заходить в страну. Кудрицкий отметил, что Украина накопила гигантский запас оборудования с помощью западных доноров.
"Сегодня к нам приезжает ежемесячно гораздо больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак", — добавил глава "Укрэнерго".
Читайте Новини.LIVE!