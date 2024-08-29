Голова Укренерго прокоментував допити у НАБУ в справі бронежилетів

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: censor.net

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підтвердив, що надавав свідчення у кримінальній справі, яку розслідують НАБУ та СБУ. Вона стосується ймовірного розкрадання державних коштів під час закупівлі бронежилетів у березні-квітні 2022 року.

Про це він розповів в інтерв’ю для BBC у четвер, 29 серпня.

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Допити Кудрицького

На запитання, чи він свідчив у цьому розслідуванні, голова НЕК підтвердив, що дійсно був допитаний і наразі має статус свідка. Він підкреслив, що закупівля бронежилетів здійснювалася за ринковими цінами.

За словами Кудрицького, бронежилети закупили за ціною 16 400 гривень. Він зазначив, що НАБУ обвинувачує компанію у непроведенні маркетингового дослідження належним чином і в тому, що ціна завищена в два рази. Голова Укренерго наголошує, що закупівля відбулася у березні 2022 року.

"Якщо наша ціна була з ПДВ 16 400, і вона завищена в два рази, значить, вона мала бути 8200? Просто дуже легко підняти ціни періоду березня-квітня 2022 року і подивитися бронежилет 4-го класу. Хто його міг купити і коли за 8200 гривень?" — заявив голова Укренерго.