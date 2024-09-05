Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Рада призначила нового очільника МЗС arrow

Рада призначила нового очільника МЗС

5 вересня 2024 14:16
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Андрій Сабіга став новим очільником МЗС
Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду Міністра закордонних справ. Попередній очільник відомства Дмитро Кулеба був відправлений у відставку.

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 5 вересня.

Читайте також:

Рада схвалила кандидатуру Сибіги

Український парламент схвалив кандидатуру Андрія Сибіги на посаду глави МЗС України. За це рішення проголосували 258 народних обранців, 28 утрималися. Раніше кандидатуру Андрія Сибіги запропонував Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Кулебу, який очолював міністерство з 2020 року.

Що відомо про Андрія Сибігу 

Андрія Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Він закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини". На дипломатичних посадах Сибіга почав працювати у 1997 році.

З 1998 по 2002 рік Сибіга обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. У 1997-1998 роках виконував обов'язки аташе. Пізніше третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Опісля виконував обов'язки першого секретаря МЗС.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому департаменті M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

З 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

В травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. В Офісі президента він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Вже згодом у квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ України за рішенням уряду.

Сибіга одружений і має трьох дітей. Також був нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня та III ступеня.

Також важливі новини дня по темі:

Кабінет міністрів Верховна Рада Дмитро Кулеба МЗС Україна уряд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

02:00 У Львівській області працює ППО — Росія запустила дрони

Термінова новина

01:53 У Харкові було чути звук вибуху

01:32 Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

00:30 Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД

00:08 Одна з країн ЄС запропонувала провести переговори України та Росії у себе

5 вересня 2024

23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

Термінова новина

23:44 У Києві повторно оголосили тривогу — ворог запустив балістичні ракети

23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

Термінова новина

02:00 У Львівській області працює ППО — Росія запустила дрони

Термінова новина

01:53 У Харкові було чути звук вибуху

01:32 Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

00:30 Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД

00:08 Одна з країн ЄС запропонувала провести переговори України та Росії у себе

5 вересня 2024

23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

Термінова новина

23:44 У Києві повторно оголосили тривогу — ворог запустив балістичні ракети

23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги