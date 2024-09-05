Андрій Сабіга став новим очільником МЗС

Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду Міністра закордонних справ. Попередній очільник відомства Дмитро Кулеба був відправлений у відставку.

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 5 вересня.

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Рада схвалила кандидатуру Сибіги

Український парламент схвалив кандидатуру Андрія Сибіги на посаду глави МЗС України. За це рішення проголосували 258 народних обранців, 28 утрималися. Раніше кандидатуру Андрія Сибіги запропонував Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Кулебу, який очолював міністерство з 2020 року.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрія Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Він закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями "правознавство" та "міжнародні відносини". На дипломатичних посадах Сибіга почав працювати у 1997 році.

З 1998 по 2002 рік Сибіга обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі. У 1997-1998 роках виконував обов'язки аташе. Пізніше третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Опісля виконував обов'язки першого секретаря МЗС.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому департаменті M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

З 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

В травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. В Офісі президента він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Вже згодом у квітні 2024 року став першим заступником міністра закордонних справ України за рішенням уряду.

Сибіга одружений і має трьох дітей. Також був нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня та III ступеня.