Дмитрий Кулеба впервые обратился к украинцам после отставки — эмоциональная речь

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

После своей отставки с должности министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил всех, кто его поддерживал. Также он сказал, что все украинцы имеют общую цель.

Свое сообщение экс-министр опубликовал в Instagram в воскресенье, 8 сентября.

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Что сказал Кулеба

Кулеба поблагодарил всех, кто поддерживал его во время работы в должности министра иностранных дел Украины, и призвал украинцев сосредоточиться на победе Украины в войне.

Он подчеркнул, что все украинцы имеют общую цель.

"Благодарю всех, кто поддерживал, поддерживает и будет поддерживать. Сейчас кто бы где ни находился, чем бы ни занимался, должен быть сосредоточен на одном — на победе Украины. Это главное", — сказал Кулеба.

Записывал видео экс-министр на рыболовном мостике на фоне реки. По его словам, сейчас он находится в Полтавской области.

Напомним, 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Он занимал этот пост с марта 2020 года.

В тот же день Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел.