Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України

Рада звільнила міністра закордонних справ Кулебу
Під час засідання Верховної Ради України були прийняті кадрові зміни. Парламент звільнив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 5 вересня.
Звільнення Дмитра Кулеби
Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Кулеби з посади Міністра закордонних справ України. За звільнення міністра проголосували 240 депутатів, проти лише один. Ще 45 посадовців утримались від відповіді, а 44 взагалі не голосували.
"На звіт він так і не прийшов", — написав Железняк.
Нагадаємо, Кулеба обіймав цю посаду з березня 2020 року. Наразі невідомо, хто прийде на його заміну. Причини звільнення також не повідомлялися.
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