Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.Фото: МЗС

Під час засідання Верховної Ради України були прийняті кадрові зміни. Парламент звільнив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у четвер, 5 вересня.

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Звільнення Дмитра Кулеби

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Кулеби з посади Міністра закордонних справ України. За звільнення міністра проголосували 240 депутатів, проти лише один. Ще 45 посадовців утримались від відповіді, а 44 взагалі не голосували.

"На звіт він так і не прийшов", — написав Железняк.

Результати голосування за звільнення Кулеби. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, Кулеба обіймав цю посаду з березня 2020 року. Наразі невідомо, хто прийде на його заміну. Причини звільнення також не повідомлялися.