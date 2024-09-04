Кулеба закликав партнерів надати Україні системи ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який подав у відставку, закликав міжнародних партнерів Києва виконати свої обіцянки щодо надання допомоги. Він звернувся до західних союзників із проханням використовувати власні системи ППО для захисту українського мирного населення.

Про це голова МЗС написав в соцмережі Х у середу, 4 серпня.

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Кулеба підкреслив необхідність оперативного надання Україні обіцяних систем протиповітряної оборони та боєприпасів, щоб підвищити обороноздатність країни.

"Щоб покласти край цьому терору, партнери України повинні оперативно поставити обіцяні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України та дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії", — написав голова МЗС.

Кулеба закликав сусідні держави використовувати власні системи ППО для захисту українського мирного населення. Він наголосив, що збивання ворожих ракет і снарядів не можна вважати прямою участю у конфлікті, а лише засобом порятунку людських життів.

"Партнерська протиповітряна оборона може і повинна бути використана для захисту мирного населення в Україні. Збивання шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні. Простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією. Потрібно нарешті прийняти рішення дозволити сусіднім країнам використовувати системи ППО", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 4 вересня, написав заяву на звільнення з посади. Проте Верховна Рада відклала голосування з цього питання, тому відставка Кулеби переноситься.