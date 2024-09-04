Очільник МЗС Дмитро Кулеба не буде відправлений у відставку 4 вересня

Очільник МЗС Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу сьогодні, 4 вересня, не відправлять у відставку. Верховна Рада відклала голосування з цього питання.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Попри те, що Верховна Рада вже проголосувала за низку кадрових змін в уряді, звільнення Кулеби сьогодні не відбудеться.

"На Кулебі щось пішло не так…. Зупинили розгляд і оголосили перерву…. Проти виступили "Слуги", які розуміли що вона провалиться", — написав Железняк.

Також джерело з середовища "Слуги народу" дало уточнення, що голосування щодо відставки Кулеби вирішили відкласти на завтра, оскільки в залі присутні недостатньо депутатів.