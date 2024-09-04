Кулеба призвал западных партнеров выполнить свои обещания — о чем идет речь
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который подал в отставку, призвал международных партнеров Киева выполнить свои обещания по оказанию помощи. Он обратился к западным союзникам с просьбой использовать собственные системы ПВО для защиты украинского мирного населения.
Об этом глава МИД написал в соцсети Х в среду, 4 августа.
Кулеба призвал партнеров предоставить Украине системы ПВО
Кулеба подчеркнул необходимость оперативного предоставления Украине обещанных систем противовоздушной обороны и боеприпасов для повышения обороноспособности страны.
"Чтобы положить конец этому террору, партнеры Украины должны оперативно поставить обещанные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России", — написал глава МИД.
Кулеба призвал соседние государства использовать свои системы ПВО для защиты украинского мирного населения. Он подчеркнул, что сбивание вражеских ракет и снарядов нельзя считать прямым участием в конфликте, а лишь средством спасения человеческих жизней.
"Партнерская противовоздушная оборона может и должна быть использована для защиты мирного населения в Украине. Сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне. Простой акт спасения человеческих жизней нельзя считать эскалацией. Нужно наконец-то принять решение разрешить соседним странам использовать системы ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, написал заявление об освобождении от должности. Однако Верховная Рада отложила голосование по этому вопросу, поэтому отставка Кулебы переносится.
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