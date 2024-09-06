Ракета Паляниця — Литва закупить для України кілька штук

Дрон. Ілюстративне фото: 22 ОМБр

Литва продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Країна вирішила виділити кошти на закупівлю ракет-дронів "Паляниця".

Про це повідомив колишній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

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За словами Камишіна, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підтвердив виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця"

"Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова", — зазначив ексміністр.

Ракета-дрон "Паляниця". Фото: United24

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю AP повідомив, що одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж один мільйон доларів.

Він наголосив, що військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

Варто додати, що "Паляниця" — це не продовження старого радянського проєкту, а повністю нова розробка, яка почалася близько 18 місяців тому.