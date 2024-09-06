Ракета Паляниця — Литва закупить для України кілька штук

Литва профінансує закупівлю для України ракет-дронів "Паляниця"
Литва продовжує активно підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Країна вирішила виділити кошти на закупівлю ракет-дронів "Паляниця".
Про це повідомив колишній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.
Литва виділить Україні 10 мільйонів євро
За словами Камишіна, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підтвердив виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця"
"Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова", — зазначив ексміністр.
Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю AP повідомив, що одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж один мільйон доларів.
Він наголосив, що військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.
Варто додати, що "Паляниця" — це не продовження старого радянського проєкту, а повністю нова розробка, яка почалася близько 18 місяців тому.
Читайте Новини.LIVE!