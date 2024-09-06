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Литва профинансирует закупку для Украины ракет-дронов "Паляниця"

6 сентября 2024 23:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ракета Паляниця — Литва закупит для Украины несколько штук
Дрон. Иллюстративное фото: 22 ОМБр
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Литва продолжает активно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Страна решила выделить средства на закупку ракет-дронов "Паляниця".

Об этом сообщил бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.

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По словам Камышина, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас подтвердил выделение 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця"

"Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова", — отметил экс-министр.

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Ракета-дрон "Паляниця". Фото: United24

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью AP сообщил, что одна ракета-дрон "Паляниця" стоит менее одного миллиона долларов.

Он подчеркнул, что военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

Стоит добавить, что "Паляниця" — это не продолжение старого советского проекта, а полностью новая разработка, которая началась около 18 месяцев назад.

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