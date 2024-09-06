Ракета Паляниця — Литва закупит для Украины несколько штук

Литва профинансирует закупку для Украины ракет-дронов "Паляниця"
Литва продолжает активно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Страна решила выделить средства на закупку ракет-дронов "Паляниця".
Об этом сообщил бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайн.
Литва выделит Украине 10 миллионов евро
По словам Камышина, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас подтвердил выделение 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця"
"Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова", — отметил экс-министр.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью AP сообщил, что одна ракета-дрон "Паляниця" стоит менее одного миллиона долларов.
Он подчеркнул, что военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.
Стоит добавить, что "Паляниця" — это не продолжение старого советского проекта, а полностью новая разработка, которая началась около 18 месяцев назад.
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