Ракетный удар по Охматдету 8 июля — Лубинец написал смс Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Радио Свобода

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал эмоциональное SMS сообщение российскому омбудсмену Татьяне Москальковой после атаки РФ на "Охматдет" .

Об этом Лубинец сказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 9 июля.

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Лубинец не сдержал эмоций и написал россиянке

Омбудсмен рассказал, что утром 8 июля с Москальковой был рабочий разговор о возвращении пленных.

А уже после обеда, после того как украинцы увидели последствия вражеских ударов по Киеву, Лубинец не сдержал эмоций и написал россиянке сообщение.

"Эмоции взяли верх", — сказал он.

Каким именно было содержание SMS, омбудсмен не рассказал, чтобы это не повлияло на сотрудничество в рамках обменов.

Он лишь добавил, что Москалькова сообщение прочла, но "позорной реакции" от нее Лубинец не получил.

Напомним, значительные повреждения из-за российского ракетного удара 8 июля получили корпуса "Охматдета", включая новые построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию. Также известно о двух погибших.

Впоследствии Служба безопасности Украины получила доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

9 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство направит 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве. Восстановление медучреждения начинается уже сейчас.