Україна повернула 103 військових з російського полону — деталі обміну від Лубінця

Повернення військовополонених в Україну 14 вересня. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Україна повернула додому 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера. Більшість звільнених воїнів були в полоні з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 14 вересня.

Читайте також:

Повернення українців додому

Лубінець зазначив, що серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

За словами омбудсмана, переважна більшість звільнених — люди, які утримувалися з перших днів великої війни.

"Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права", — йдеться у повідомленні.

Повернені українці потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

Лубінець зазначив, загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Допис Лубінця. Фото: скриншот