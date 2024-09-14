Украина вернула 103 военных из российского плена — детали обмена от Лубинца

Возвращение военнопленных в Украину 14 сентября. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Украина вернула домой 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера. Большинство освобожденных воинов были в плену с первых дней полномасштабного вторжения российских окупантов.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 14 сентября.

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Возвращение украинцев домой

Лубинец отметил, что среди освобожденных — защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

По словам омбудсмена, подавляющее большинство освобожденных — люди, которые удерживались с первых дней большой войны.

"Работники нашего Офиса находятся на месте обмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Наши сотрудники фиксируют в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину и информируют их об их правах", — говорится в сообщении.

Возвращенные украинцы нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.

Лубинец отметил, всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев.

Пост Лубинца. Фото: скриншот